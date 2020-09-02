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الإدارة الذاتية تستنكر تجريف ميليشيات أنقرة المواقع الأثرية في تل أبيض

استنكرت مديرية الأثار التابعة للإدارة الذاتية،  الثلاثاء، قيام الميليشيات الموالية لأنقرة بتجريف المواقع الأثرية في كرى سبي (تل أبيض) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) ونهب محتوياتها.

وقالت المديرية في بيان : «يتعرض تل صهلان في قرية خربة الرز الذي يعود للألف الثالثة قبل الميلاد ويعتبر من أهم التلال في مدينة كرى سبي، إلى التجريف من قبل الميليشيات المسلحة الموالية لأنقرة».

وأضافت أن «تل الصبي الأبيض في قرية التركمان، من أهم مواقع الأثرية أيضاً، يتعرض للتجريف».

وأشارت المديرية إلى أن «موقع مدينة الفار وتل كفيفة بعد التجريف حولوه إلى مواقع عسكرية».

وناشدت مديرية  كرى سبي للآثار المنظمات المعنية بأن تقوم بحماية المواقع الأثرية وحماية الممتلكات العامة من الميليشيات المسلحة الموالية لأنقرة في كرى سبي.

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