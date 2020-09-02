الاستغباء تجاه ال البيت ع الدكتور حميد عبدالله نموذجا،

نعيم الهاشمي الخفاجي

هناك فرق بين الغبي وبين الذي يتغابى، الغبي يجهل الامور، اما الذي يتغابى فهو يعرف حقيقة الأمور لكنه يتغابى لأنه يريد صناعة الجدل وغايته التغطية على أصل الصراع وطمر الحقيقة كتب الدكتور العراقي السني مقدم برامج حوارية في إحدى قنوات فلول البعث الدكتور حميد عبدالله التغريدة التالية(

‏لماذا تتجاهل كتب التاريخ اسم عثمان بن علي بن ابي طالب الاخ الشقيق للامام العباس والذي استشهد في ‎#معركة_الطف الى جانب الامام الحسين عليه السلام؟

هل هو شخصية مختلقة ام حقيقية وتم تجاهلها لأسباب ودوافع اخرى؟).

اقول لهذا الدكتور المتغابي وليس الغبي كما قال له أحد المعلقين وهو الحكيم العالم

‏هل كل من يحمل حرف (د) يكون بهذه السطحية؟

ولماذا لا تكتب عن عمر بن علي بن أبي طالب الملقب بالاطراف ابن ليلى النهشلية

الذي تربى التربية العائشية مع خواله وتخلف عن الطف وقال

(انا الغلام الحازم)

والذي قال للحسين ع فلولا تأولت وبايعت يزيد،

فقتل بعدها بجيش مصعب ضد المختار، رغم قبوله في العيش تحت سلطة الاموين لكن يا سبحان الله قتل في موقف مخزي، وحسب كتب التاريخ

أن عمر الأطراف قد لبس اللباس الملون بعد الطف ليستقبل المعزين ويقول انا الغلام الحازم اي ان رأيه كان اصوب من رأي الإمام الحسين عليه السلام؟؟ هههه، اقول الى د حميد عبدالله، الأسماء اصلا كانت بالجاهلية قبل الإسلام ولاتعني شيئا ورغم ذلك اطمئن أن

‏‎اسمه عثمان تيمنا باسم عثمان بن مضعون الصحابي المؤمن وتجاهله ليس لاسمه عثمان بل استشهد معه جعفر وعبدالله ولكن دور ابا الفضل العباس عليه السلام كان كبير فتجرد التاريخ عن بقية اخوة الامام الحسين ع استشهد مع الإمام الحسين ع عشرة اخوة للامام الحسين ع من أبناء علي بن أبي طالب ع وليس عثمان فقط، واعلم أن امير المؤمنين الإمام علي ع قال (إنما سميته عثمان على اسم اخي عثمان بن مظعون ) (تنقيح المقال في علم الرجال ج2 ص248 )

كتب التاريخ لم تتجاهله، إنما الناس وانت منهم يادكتور حميد عبدالله جهلة بكتب التاريخ وانا اتحفظ انك تتغابى لأسباب بعثية طائفية للتدليس والكذب.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي