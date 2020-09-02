الصامل يجمع عيضة المنهالي وبلقيس “دويتو” غنائي

بتاريخ: 02 سبتمبر 2020:

في عمل غنائي من أشعارة، جمع الشاعر “الصامل” الفنانين عيضة المنهالي وبلقيس أحمد بدويتو حمل عنوان “بحر ركبه” تضمن كلماته ورد الشاعرة “شِبعاد” على قصيدته، وتم تلحينها من قبل عيضة المنهالي نفسه بالإيقاع الخبيتي السعودي، والذي قام بتوزيعها المايسترو مهند خضر وقام بعماية المكس والماستر المهندس جاسم محمد.

وقد تضمن كلمات الأغنية الغزلية في مقدمتها

بحر ركبه غلاهم؟ .. ولا درر مكنون

يفنى العمر لرضاهم؟.. لو كان ما يبغون؟

نختار من شرواهم .. ان كان هم يدرون

تهوى لحظة لقاهم .. بالشم او بالعيون…

ليكون الرد الشاعرة “شِبعاد” على القصيدة قائلة:

ناسن غزيرن ماهم .. في حبهم مفتون

وانته ولو تهواهم .. كل شي لهم بيهون

عنّ القصيد جداهم .. لعلهم يدرون

وتهيم في ذكراهم .. وانته حبيب وعون..

ومن جانبه أعرب المنهالي عن سعادته وإهتمامه بهذا التعاون الجميل مع الشاعر “الصامل” الذي كان صاحب الفكرة في الجمع بينه وبين الفنانة بلقيس في هذا العمل الغنائي، مؤكداً سعادته بالتعاون لأول مرة في هذا الدويتو مع الفنانة بلقيس.

وقام اعيضة المنهالي بطرح الأغنية عبر قناته الرسمية في “اليوتيوب” متضمنة الكلمات المغناه، الى جانب توزيعها على جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

ملاحظة: مرفيق ليك الأغنية من قناة عيضة المنهالي في اليوتيوب:

https://youtu.be/0VCs8eDrN4A

للمتابعة والتنسيق

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