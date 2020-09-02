الصدر يدعو إلى «تصفية» الحشد وإغلاق مقراته لحفظ هيبة الدولة

دعا زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى «تصفية» الحشد الشعبي وإغلاق مقراته في عموم العراق، لحفظ هيبة الدولة.

وقال الصدر في بيان له، : «أدعو إخوتي في الحشد الشعبي إلى ترك الدنيا والابتعاد عن المهاترات السياسية، كما أدعو إلى تصفية عناصره من المسيئين والعمل على اندماج عناصره الجيدة مع القوات الأمنية لتحقيق شعارهم ( حفظ هيبة الدولة)».

كما دعا إلى «محاكمة العناصر السيئة لتبقى هيبته وصورته ناصعة عند الجميع وتخرس كل ألسن السوء عنه، كما وأملي في وضع خطة لغلق المقرات التابعة له حباً بالعراق وطاعة لله».

وختم الصدر كلامه قائلاً: «أيها الناس اسمعوا وعوا و تداركوا أمركم قبل فوات الأوان وإلا فلات حين مندم».

وخلال السنوات الماضية، كان الصدر ينظر إلى تلك الميليشيات على أنها تابعة لإيران، وتنفذ أجندات خارجية، وكثيراً ما وصفها بـ «الميليشيات الوقحة»، وطالب بحلها وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه بدأ بالتقرب منها شيئا فشيئا بعد مقتل سليماني والمهندس.