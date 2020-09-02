(الطائفي يوسف علاونة) يستند (للمنسلخ مازن علي) بالاساءة للشيعة وخطابيهما (يرمي الشيعة العرب باحضان ايران)

شاتي باقر

Tue 9/1/2020 6:14 PM

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بسم الله الرحمن الرحيم

(الطائفي يوسف علاونة) يستند (للمنسلخ مازن علي) بالاساءة للشيعة وخطابيهما (يرمي الشيعة العرب باحضان ايران)

جحوش الشيعة.. هم من يقبلون على انفسهم ان يكونون سياط مسلطة على ظهور شيعة العراق لخدمة مشاريع لا تخدم شيعة العراق وهم انواع /

1. جحوش الشيعة من البعثية كمحمد حمزة الزبيدي وامثاله الذين تقربوا لصدام وحكم السنة بدماء الشيعة كمشاركة الزبيدي بقمع انتفاضة الشيعة باذار 1991 فتقرب لصدام السني بدماء شيعة العراق المنتفضين

2. جحوش الشيعة من الولائيين كهادي العامري ومحمد الغبان وقاسم الاعرجي واحمد الاسدي الخ الذين تقربوا لايران وحاكمها الخميني بدماء الجنود العراقيين الشيعة بحرب الثمانينات لخدمة المشروع التوسعي الايراني وبدعة ولاية الفقيه الايرانية

3. جحوش الشيعة من الانسلاخيين كمازن علي اليوتيوبر الذين يتبنى خطاب يستخدمه عتاد الطائفيين السنة كدليل لهم كما يعتقدون بعداءهم الطائفي ضد شيعة العراق ويجعل قطاع كبير من شيعة العراق الرافضين للاحتلال الايراني يشعرون بان التغيير بالعراق قد يعني استهداف الطقوس والمقدسات الشيعية وهنا الطامة الكبرى

علما جحوش الشيعة من البعثية، وجحوش الشيعة من الانسلاخية وجحوش الشيعة من الولائية خطابهم وافعالهم تدخل بخدمة الشرور الايرانية بالعراق، وترمي شيعة العراق باحضان جار السوء ايران واطماعها بالشرق الاوسط..

وكما نؤكد دائما هزيمة ايران هو بايجاد مشروع جديد ينطلق من مصالح العرب الشيعة

بوسط وجنوب العراق يطمئنهم لمرحلة مابعد سقوط المنطقة الخضراء ضمن معادلة (نظام سياسي جديد يضمن عدم عودة حكم البعث والسنة، وينهي الهيمنة الايرانية على العراق، ويتصدى لتدخل المحيط العربي السني الاقليمي) .. فشيعة العراق كراي عام يريدون التخلص من ايران على شرط ان لا يكون البديل المحيط العربي الاقليمي السني بدوله الطامعة بالعراق كمصر والاردن. الخ

ونقول لمازن علي.. انت (علماني او ملحد او ليبرالي) كل ذلك من حقك. ولكن

ما ليس حقك ان تسيء لشيعة العراق وطقوسهم فلكل شعوب العالم ومكوناتها عاداتهم وتقاليدهم وبالتاكيد ليس منها تشريع الخيانة والعمالة. واقصد ان طقوس الشيعة ليس سبب بتخلف العراق وتراجعه فالهند فيها طقوس هندوسية وغير هندوسية ما انزل الله بها من سلطان ويحجون لنهر مقدس لديهم هو اكثر الانهر تلوثا بالعالم ويغتسلون به بالملايين كل عام ولكن سبب سر تطور الهند الهندوسية ان من يحكم الهندوس والهند هم العلمانيين الهندوس وليس متدينيهم .

ومع ذلك النظام الديمقراطي بالهند يضمن فقط السيطره التامه للهندوس لذلك القانون في المحاكم يطابق العقيده الهندوسيه فقط فمثلا عندهم قانون من يذبح بقره من المسلمين 10 سنوات سجن والحقيقه هو يذبح والقانون يضمن فوز الهندوس في اي نزاع مع المسلمين والان تم اصدار قانون اسقاط الجنسيه عن كل هندي مسلم وعددهم 300 مليون مع ذلك يحسب النظام الهندي على انه نظام ديمقراطي علماني ؟؟؟ ولا يتدخل في الدين ؟؟؟ فما يقول مازن علي عن ذلك

وليتعظ مازن علي .. للعالم اليهودي الملحد

فرغم الحاده وجد يلبس ملابس المتدينين اليهود ويقف امام حائط المبكى بالقدس ويمارس الطقوس اليهودية. فتم سؤاله لما تاتي هنا وانت ملحد فكان رد العالم اليهودي الملحد ان انتماءه لاسرائيل وشعبها انتماء مكوناتي انتماء عشائري فالشعب اليهودي عشيرته وانتماءه وارض اجداده .. وهذا سبب نهوض اسرائيل العلمانية ان العلمانيين بالعالم المتقدم لا ينسلخون عن مكوناتهم الا نحن شيعة العراق من يحسبون انفسهم الواعين من اكاديميين وغيرهم ينسلخون عن واقعهم الشيعي العربي

ونرمي الحجة على مازن علي ويوسف العلاونة

جمهورية ابيجان دولة ذات اكثرية شيعية اذرية ويحكمها شيعة علمانيين وهي دولة عامرة ونظيفة وتقيم افضل العلاقات مع الدول المتقدمة بالعالم الغربية وكذلك ايران بعهد الشاه كانت دولة متحضرة ومستقرة وتقيم افضل العلاقات مع دول العالم ومدنها نظيفة وعامرة فلماذا تحسبون الشيعة على احزاب فاسدة اسلامية ظلامية ومليشيات قذرة فلماذا لا تحسبون السنة على حكم داعش وطالبان والقاعدة والاخوان المسلمين بزمن مرسي مثلا بمصر؟

ولينتبه مازن علي (من اصول شيعية عربية) لحقيقة ان السنة يعادون ايران ليس لنفس السبب الذي يعادي فيه الشيعة العرب ايران وذيولها بالعراق .

فلمصلحة من نجد الصاق الشيعة العرب بايران والمليشيات والفساد بارض الرافدين..

رغم ان الشيعة العرب خرجوا بمظاهرات حرقوا فيها صور خميني وخامنئي زعماء ايران، والقنصلية الايرانية معها، وهاجموا مقار الاحزاب والمليشيات الموالية لايران، ومرجعية النجف ترفض ولاية الفقيه الحاكمة بايران، واكثر من 90% من الناخبين الشيعة العرب بوسط وجنوب لم يشاركون بالانتخابات .. رفضا للاحزاب الاسلامية ومليشياتها الموالية لايران التي حكمت فسادا و فشلا منذ عام 2003..

ولمصلحة من تصوير بان المعارضين للنظام السياسي الفاسد بالخضراء هم شيعة ضد التشيع

فيتم ابراز المعارضين للنظام السياسي الفاسد بوسط وجنوب بالمترحمين على زمن صدام وجحوش الشيعة من البعثية ومن يريد الاساءة للطقوس الشيعية والمقدسات وائمة الشيعة من المنسلخين عن التشيع في وقت المتظاهرين العرب الشيعة بانتفاضة تشرين والمقاطعين لانتخابات 2018 هم شيعة عرب يعتزون بهويتهم الحضارية الرافدينية وبعروبتهم وتشيعهم معا ولا ينسلخون عن اي هوية جزئية لهم التي تشكل بمجموعها هويتهم الجامعة كعرب شيعة ويرفضون الوضع الحالي الفاسد وبنفس الوقت يرفضون العودة لما قبل 2003 ويرفضون الهيمنة الايرانية بنفس الوقت يرفضون العودة لهيمنة المحيط العربي السني الاقليمي الطامع والمعادي والداعم للدكتاتوريات الدموية بالعراق لعقود

اليكم اليوتيوب ليوسف العلاونة وكيف يستشهد بالمنسلخ مازن علي كسوط ضد الشيعة والتشيع

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واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم