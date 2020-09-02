العراق يفتح أجواءه مع تراجع الإصابات بكورونا مقارنة بحالات الشفاء

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الثلاثاء، تسجيل 3404 إصابات جديدة بفايروس كورونا، في العراق، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في بيان تلقته (المدى)، إن الإصابات الجديدة، توزعت في كل من، بغداد الرصافة 463، بغداد الكرخ 328، مدينة الطب 67، النجف 229، السليمانية ،175، أربيل 189، دهوك 231، كربلاء 220، كركوك 122، ديالى 78، واسط 99، البصرة 200، ميسان 14، بابل 59، الديوانية 210، ذي قار 245، الانبار 15، المثنى 220، نينوى 95، صلاح الدين 10. وسجل العراق، 3871 حالة شفاء من فايروس كورونا، توزعت في، بغداد / الرصافة 558، بغداد / الكرخ 400، مدينة الطب 91، النجف 274، السليمانية 95، اربيل 267، دهوك 109، كربلاء 297، كركوك 195، ديالى 69، واسط 231 ، البصرة 401، ميسان 185، بابل 131، الديوانية 96، ذي قار 190، الانبار 67، المثنى 83، نينوى 100، صلاح الدين 32. وبلغت حالات الوفاة 81 حالة، توزعت في كل من، بغداد الرصافة 4، بغداد الكرخ 5، مدينة الطب 6، النجف 2، السليمانية 9، اربيل 10، دهوك 5، كربلاء 4، كركوك 8، واسط 1، البصرة 9، ميسان 2، بابل 2، الديوانية 2، ذي قار 8، المثنى 1، نينوى 3. وبهذا وصل مجموع الاصابات 238338، والحالات الكلية تحت العلاج 50742، والراقدين في العناية المركزة 521، ومجموع الوفيات 7123.

وفي سياق متصل، أعاد العراق فتح أجوائه في وجه الرحلات الجوية من وإلى أغلب دول العالم. وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد كاظم، إن كل دول العالم تقريبًا استأنفت رحلاتها الجوية من وإلى العراق، باستثناء تركيا والأردن والكويت وبعض الدول الأخرى وذلك حسب الموقف الوبائي لفايروس كورونا في تلك الدول.

وحسب كاظم فإن عدد رحلات الطيران والرحلات العابرة للأجواء العراقية قبل تفشي وباء كورونا كان يتراوح بين 700 و800 لكن العدد انخفض بعد تفشي الوباء إلى 300 فقط. وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد أعلنت يوم أمس الأول الاثنين (31 آب 2020) تمديد فترة تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا حتى الأول من تشرين الأول القادم، وكانت سلطة الطيران المدني التركية وبناء على طلب وزارة الصحة التركية قد علقت الرحلات الجوية بين تركيا والعراق حتى الأول من أيلول 2020.