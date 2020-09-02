الفتح: سياسة الاقليم وراء عدم دخول القوات الامنية لكردستان ورد الاعتداءات التركية

عزا تحالف الفتح، الاربعاء، تكرار التجاوزات التركية وانتهاكاتها للحدود العراقية في كردستان الى عدم تمكن القوات الامنية المركزية من الدخول الى كردستان بسبب سياسات الاقليم وتسببه بعقبة كبيرة في ادارة البلد بشكل صحيح.

وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي ان “الخروقات التركية تتكرر بشكل واخر من دون رادع وعدم قدرة كردستان الرد عليها”.

واضاف ان “تلك الخروقات بحاجة الى تحرك ورد مركزي وتحرك قوات من بغداد تمنع أي تجاوزات”، مشيرا الى ان “القوات الامنية في بغداد غير قادرة على رد الانتهاكات بسبب سياسات الاقليم ومنع القوات الامنية من الدخول”.

واضاف ان “سياسة كردستان تقف عقبة كبيرة امام ادارة البلاد بشكل صحيح وتصرفاتها على انها دولة منفصلة”، مشددا على ان “اعادة هيبة الدولة تكمن بالسيطرة على موارده وأدارتها بشكل صحيح وليس ترك الاقليم بالتصرف كيف ما شاء”