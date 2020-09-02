الكاظمي: الحكومة عازمة على استعادة هيبة الدولة العراقية بقوة

حذر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمس، من أن هناك أطرافاً في العراق تعتاش على الفوضى، وأن الحكومة مصممة على العمل بقوة لاستعادة هيبة الدولة. وقال الكاظمي خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية إن «واجبات الحكومة الأساسية في خدمة المواطن، هي ضبط النظام، إن هناك أطرافاً تعتاش على الفوضى، إلا أن الحكومة مصممة على العمل بقوة القانون لاستعادة هيبة الدولة، ورفع معنويات الأجهزة الأمنية التي تعرضت لبعض الانكسار في الفترة الماضية».

وأضاف «أن لدى الحكومة العراقية خططاً لتنفيذ عمليات من شأنها استعادة هيبة الدولة وفرض القانون، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد». ودعا كافة الوزراء «بالاستماع إلى مطالب المتظاهرين المشروعة، واتخاذ الإجراءات السريعة بشأنها، مع مصارحة الرأي العام بالتحديات الصعبة التي تواجه البلد في المرحلة الراهنة، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها». وشدد رئيس الوزراء على عدم السماح للممارسات البيروقراطية والروتين بعرقلة خطط الحكومة.

أمنياً، أفادت مصادر من الشرطة العراقية أمس، بأن مدنياً قتل، وأصيب 6 آخرون، بينهم عناصر من الشرطة، جراء تفجير انتحاري قرب نقطة تفتيش للشرطة جنوبي مدينة كركوك. وأوضحت المصادر أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، انفجرت عند نقطة تفتيش لقوات الشرطة الاتحادية في قرية «مريم» جنوبي مدينة كركوك، ما أدى لمقتل سيدة وإصابة 4 من عناصر الشرطة، ومدنيين اثنين. وذكرت المصادر أن سيارات الإسعاف سارعت إلى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.