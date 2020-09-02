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المالية النيابية: القروض وواردات الدولة سيؤمنان الرواتب الى نهاية 2020

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان القروض وواردات الدولة سيؤمنان رواتب الموظفين لغاية نهاية العام الجاري، مبينة شروع وزارة المالية بإعداد استراتيجية موازنة 2021.

وقال عضو اللجنة المالية احمد حمه ان “المبالغ المتوفرة من واردات والمبالغ التي اقترضتها الحكومة كافية لتامين رواتب الموظفين الى نهاية 2020”.

واضاف ان “الحكومة مطالبة بإعداد استراتيجية حول كيفية تامين رواتب العام المقبل بشكل علمي واقتصادي باشراك خبراء”، مشيرا الى ان “وزارة المالية شرعت بأعداد استراتيجية موازنة 2021”.

واوضح حمه ان “اللجنة المالية ستشرع خبراء في الاقتصاد ومختصين بالاطلاع على مناقشات موازنة 2021 فور وصولها لمنع تكرار الاخطاء  للسنوات الماضية”

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