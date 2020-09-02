Posted on by

المرور العامة تصدر توضيحاً بشأن رسوم تسجيل المركبات

اصدرت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، توضيحا بشأن رسوم تسجيل المركبات.

وذكرت المديرية في بيان انه “لكثرة الاستفسارات عن مبلغ الرسوم المستوفاة لتسجيل المركبة لأول مرة نود ان نوضح مبالغ الرسوم المستوفاة عند مراجعة مجمعات تسجيل المركبات في بغداد والمحافظات لمعاملة تسجيل المركبة لأول مرة:

المبلغ. : التفاصيل
_________________________________
50 ألف : تسجيل لأول مرة
50 ألف : نقل ملكية
50 ألف : السنوية(مدة النفاذية)
30 ألف : لوحات التسجيل
25 ألف : تأخيرية
15 ألف : بطاقة
10 ألف : ملصق
5 ألف : فحص المركبة
5 ألف : تثبيت اللوحات
240 ألف : المجموع

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close