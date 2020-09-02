حادث مروري في بغداد يسبب أضراراً جسيمة بمجسر مشاة أنشئ في الثمانينيات



أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن اتخاذها “إجراءات عاجلة” بعد تعرض مجسر مشاة أنشئ في ثمانينيات القرن الماضي، إلى أضرار جسيمة جراء حادث مروري على سريع محمد القاسم.

وقالت الأمانة في بيان إن ملاكاتها في “دائرتي الوحدات الانتاجية والمشاريع وبمتابعة مباشرة من قبل الكادر المتقدم في الأمانة وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة، باشرت بإجراءات عاجلة بعد تعرض أحد مجسرات المشاة ضمن الطريق السريع محمد القاسم قرب معمل الكونكريت لحادث مروري سببه عدم مراعاة سائق شاحنة لتعليمات السلامة ما ادى الى حادث مروري سبب اضراراً جسيمة في المجسر الذي أنشأته الامانة في ثمانينات القرن الماضي”.

وأضافت أنها باشرت بـ”إجراءات عاجلة تتضمن رفع المجسر بالكامل والذي سبب زحاماً خانقاً في الطريق المذكور لتباشر بعدها باعمال الصيانة مع الاشارة الى عدم حصول اي خسائر او اصابات بشرية وسلامة السائق الذي تم حجزه لدى الجهات المختصة”.