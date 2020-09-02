شــاعـرٌ ومغـربيــــة

شعـر : حســين حســن التلســيني

ســأظلُّ أحبـــكِ

حتى أنقذَ عُمـرَ الحُبِّ وعُمـرَ الخلقِ مـن الإحـراقِ

ســأظلُّ أحبـــكِ

حتى لاتتـلاشـى يـومـاً مملكـة العشــاقِ

حتـى لايبقـى الحُبُّ وحيــداً ويتيمــاً

كهــزارٍ بـلاســـــربِ (*)

كقوافــل مســــك بــلادربِ

كرئيــس بــــلاشعبِ

***

ســـأظلُّ أحبـــكِ

حتى يبقـى الغيـثُ عــروسَ الأرض وأغنيـة الآفــاقِ

ســأظلُّ أحبــكِ

حتى تهــدي الشمــسُ

لحسـناواتِ المشــرقِ والمغــربِ أثــوابَ الإشـــراقِ

ويبيـتُ البـدرُ العـاشــقُ أشــرعــــةً

لبـواخـر ذاك المحيـــطِ الدافــقِ بالأشـــواقِ

***

ســأظلُّ أحبــكِ

حتى يبقـى الحُبُّ أميـــرَ العصـــرِ

ونشـــيـدَ الفجـــرِ

وكريمــاً أكـرم من جـريــانِ النصـــرِ

***

ســأظلُّ أحبـــكِ بـاســمِ العــراقِ

لتمــوتَ حـروفُ الشــــقاقِ

برصـــاص حُــروفِ الوفــــاقِ

***

ســأظلُّ أحبـــكِ

ياتــوأمَ شهـــرزادِ العــــــراقِ

بِزُهيـراتِ الـوَصْــلِ لا لا بشــوكِ الفـــراقِ

حتـى لايمـلَّ الكُحْـلُ ضـفـــافَ المـــآقي

حتـى لايبـقى اللـؤلـؤ والمـرجـان حبيسين في الأسـواقِ

حتـى لاتحيـا الحُمْـرة يومــاً في كنـفِ الإشـــفاقِ

***

ســأظلُّ أحبـــــكِ

حتى يحظـى الحُبُّ بقبعـــةِ الآفــــاقِ

حتى يستحيـلَ العُـرسُ الـى عُـرسٍ وشـرابٍ يـوم التــلاقي

والنجـمُ الـراقــصُ أفضــل ســـــاقِ

***

ســـأظلُّ أحبــــكِ

نـــوراً ينشــدُ للصِّـــدقِ لا للنِّـفــــاقِ

ســأظلُّ أحبــــكِ

حتى يُمســي شــوكُ ظــلامِ الإخفـــاقِ

حطبــــاً لجحيـــمِ الفــوزِ الخـفَّــــــاقِ

(*) الهـــزار : العندليـب

(**) العــراق / المـوصـــل / 15 / 6 / 2013 [email protected]