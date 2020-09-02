كوردستان بصدد توزيع معونات مادية وغذائية على مئات الآلاف من الأسر

كشفت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة بصدد توزيع معونات مادية وغذائية على مئات الآلاف من الأسر.

وقالت كويستان محمد في تصريح صحفي : «يتم حالياً إعداد القوائم لتوزيع معونة بقيمة 100 ألف دينار على 140 ألف عائلة»، مشيرة إلى أن «محافظة دهوك انتهت من إعداد قوائمها، فيما وصلت عمليات إعداد هذه القوائم بمديريات العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات الأخرى إلى مراحلها النهائية، وسيبدأ التوزيع خلال الشهر الجاري».

كويستان محمد

وأضافت الوزيرة، أن «هناك مشروع آخر لتوزيع معونات غذائية على 312 ألف عائلة في إقليم كوردستان، وحالياً تم الانتهاء من إعداد الآلية بانتظار إقرار المشروع من مجلس الوزراء لنبدأ بتطبيقه».

وأوضحت أن المعونات الغذائية تتكون من 50 كيلوغرام من الأرز و7 لترات من الزيت لكل عائلة، وتابعت «خلال شهرين سوف يتم الانتهاء من إعداد القوائم والبدء بتوزيع المعونات الغذائية».

وبموجب المشروعين المذكورين سيتم إيصال المعونات إلى 452 ألف عائلة في إقليم كوردستان.