مجلس وزراء إقليم كوردستان يقرر بشأن العام الدراسي الجديد الفصل الأول يكون إلكترونياً ..ولا يشمل المرحلة المنتهية من الدراسة الإعدادية

الفصل الأول يكون إلكترونياً ..ولا يشمل المرحلة المنتهية من الدراسة الإعدادية

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر/ أيلول ، جلسته الخاصة بدراسة الخيارات المطروحة لبدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، في المراكز التعليمية لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي مستهل الاجتماع الذي عُقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وشارك فيه نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، قدم كل من وزير التربية آلان حمه سعيد ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو (ممثلاً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، تقريراً مفصلاً بشأن آليات ومقترحات بدء العام الدراسي الجديد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية.

وبعد ذلك، عرض وزير الصحة سامان برزنجي تقريره الذي تضمن تقييماً عن الوضع الصحي العام في إقليم كوردستان وآخر المستجدات ذات الصلة.

وبعد التباحث والمناقشة بشأن المقترحات كافة، ونظراً لاستمرار تفشي الجائحة في إقليم كوردستان، ومن أجل مواصلة المسيرة التربوية والتعليمية وحماية مصلحة الطلبة والتلاميذ في إقليم كوردستان، وبعد الأخذ بمقترحات جميع الوزارات المعنية، قرر مجلس الوزراء أن يكون الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 إلكترونياً (عدا المرحلة 12 من الدراسة الإعدادية). كما وجه الجهات المعنية، في إطار سلطاتها، بإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لإطلاق التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الدراسي الجديد.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا الذي آخذ بالارتفاع، وأوعز لوزارة الصحة بالتنسيق مع دائرة الإعلام والمعلومات بتنظيم التعليمات الصحية ومواصلة حملات التوعية للمواطنين.

وتقرر خلال الاجتماع توجيه وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بتأمين المتطلبات المالية لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.