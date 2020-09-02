مدير عام الضرائب يعلن تحقيق إيرادات هي الاولى في تاريخ العمل الضريبي

اعلن المدير العام لهيئة الضرائب شاكر الزبيدي، عن تحقيق إيرادات هي الاولى في تاريخ العمل الضريبي.
وقال الزبيدي في بيان إنه “تم تحقيق إيرادات في شهر اب بلغت ٤٦٥ مليار دينار عراقي”.
وأضاف الزبيدي أن “هذه تعتبر الاولى من نوعها في تأريخ العمل الضريبي”.
اعلن المدير العام لهيئة الضرائب شاكر الزبيدي، عن تحقيق إيرادات هي الاولى في تاريخ العمل الضريبي.
وقال الزبيدي في بيان إنه “تم تحقيق إيرادات في شهر اب بلغت ٤٦٥ مليار دينار عراقي”.
وأضاف الزبيدي أن “هذه تعتبر الاولى من نوعها في تأريخ العمل الضريبي”.
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