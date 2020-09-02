نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يبحثان قضايا تشريعية وعلاقات أربيل بغداد

اجتمع رئيس إقليم كوردستان ، نيجيرفان بارزاني ، ظهر اليوم الأربعاء في بغداد ، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

بيان من رئاسة الإقليم ، ، قال ” بحث الجانبان خلال الاجتماع العملية السياسية وأداء مجلس النواب وعمله التشريعي ، ومسألة المحكمة الاتحادية وآلية اختيار أعضائها”، مضيفاً انهما بحثا ايضاً “عملية الانتخابات العراقية القادمة، ومخاطر الإرهاب، وعلاقات أربيل – بغداد، والأوضاع العامة للبلد وخاصة في المناطق المتضررة من حرب داعش واحتياجات هذه المناطق، ووباء فيروس كورونا، وأحوال المكونات، إلى جانب مجموعة مسائل أخرى”.

البيان أشار الى تأكيد الجانبين على ” أهمية المشاركة والتعاون بين أطراف ومكونات البلاد في مواجهة تحديات المرحلة الحالية ولتخطي الأزمات التي يمر بها البلد”.

وفي جانب آخر من الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس إقليم كوردستان “جرى بحث أحوال النازحين جراء حرب داعش والمقيمين في مخيمات إقليم كوردستان وجهود إعادتهم إلى ديارهم ، وضرورة ايلاء اهتمام اكبر بالأوضاع الأمنية والاستقرار وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب وتقديم الخدمات للعائدين إلى تلك المناطق، إضافة إلى بحث جملة مسائل أخرى”.

وكان بارزاني قد وصل الى بغداد صباح اليوم الاربعاء في زيارة رسمية التقى خلالها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم كما من المنتظر ان يلتقي الرئيس الفرنسي الموجود في بغداد في زيارة رسمية خاطفة.