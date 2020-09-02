Posted on by

هل تتذكرون الطفل آلان الكوردي ؟ المأساة التي هزت العالم

مر خمس سنوات على غرق الطفل الكوردي آلان عبد الله كوردي ذو الثلاثة أعوام ، والذي هزت صور جثته ملقاة على وجهها وسط رغوة الأمواج المتكسرة على ساحل البحر ، ضمير العالم، عقب غرق قارب كان يقله مع شقيقه الأكبر ووالدتهما إلى اليونان.

هذه الصورة ، أثارت شعورا بالغضب والفاجعة بعد انتشارها الواسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل محنة اللاجئين الذين يحاولون عبور البحر من شواطئ تركيا إلى الجزر اليونانية.

عائلة آلان كوردي ترفض إنتاج فيلم حوله قصته | موقع بحزاني نتوعثرت فرق خفر السواحل التركية في الثاني من سبتمبر/ أيلول  2015 على جثّة الطفل آلان مع 11 آخرين، بينهم شقيقه غالب ووالدته ريحانة، فيما نجا والده عبد الله ، الذين لفظتهم أمواج البحر الى شاطئ مدينة “بودروم” في ولاية “موغلا”، بعد غرق قاربهم أثناء التوجه إلى اليونان هربا من جحيم الحرب في سوريا .

وعثرت فرق خفر السواحل التركية في الثاني من سبتمبر/ أيلول  2015 على جثّة الطفل آلان مع 11 آخرين، بينهم شقيقه غالب ووالدته ريحانة، فيما نجا والده عبد الله ، الذين لفظتهم أمواج البحر الى شاطئ مدينة “بودروم” في ولاية “موغلا”، بعد غرق قاربهم أثناء التوجه إلى اليونان هربا من جحيم الحرب في سوريا .

Corpo de criança refugiada afogada aparece em praia de resort turco - 02/09/2015 - UOL Notíciasمأساة الطفل آلان الذي ينحدر من مدينة كوباني في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) أجبرت دولا على اتخاذ قرارات هامة تتعلق بمعاناة اللاجئين في سوريا حيث استقبلت ألمانيا مئات الآلاف من اللاجئين، وتغيير بريطانيا موقفها وقبولها باستقبال عدد منهم، واقامة ممر إنساني للاجئين من شمال اليونان إلى جنوب ألمانيا، بعدها أغلقت دول في البلقان حدودها في وجه الفارين من الحرب.

حديقة باسم آلان الكوردي في مدينة بانة بكوردستان إيران | مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كوردستانورغم مرور خمس سنوات عن فراق الطفل آلان الكوردي لا تزال معاناة اللاجئين السوريين عموما والكورد خصوصا مستمرة ، حيث فر أكثر من مليون كوردي من غربي كوردستان بسبب استمرار الحرب في البلاد.

Migrant crisis: The truth about the boy on the beach Aylan Kurdi | Express Comment | Comment | Express.co.ukودفن الطفل آلان عبد الله كوردي إلى جانب شقيقه غالب (5 سنوات) ووالدته ريحانة (28 سنة) في مقبرة الشهداء في مدينة كوباني.

الولد الذي على الشاطئ)عنوان كتاب عن الطفل الغريق آلان كوردي

وكانت محكمة تركية قضت  في 13 مارس/ آذار 2020  بالسجن 125 عاما بحق كل واحد من ثلاثة مشتبه بهم ، في اتهامات بالقتل العمد تتعلق بوفاة الطفل آلان وأربعة آخرين غرقا في عام 2015.

الهجرة السورية إلى العالم Archives - Page 41 of 42 - بلادي نيوز, أخبار تتجدد على مدار الساعة

وكان الآلاف من اللاجئين والمهاجرين بينهم مئات الكورد من غربي كوردستان قد قضوا غرقا في مياه البحر المتوسط خلال الأعوام الأخيرة في محاولتهم للوصول الى اوربا هرباً من جحيم الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة .

Death of Alan Kurdi - Wikiwand

وتعاطف كثير من الأوروبيين مع صورة الطفل “التي فطرت قلوبهم”، مطالبين زعماءهم بالتدخل لإنهاء مأساة اللاجئين.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close