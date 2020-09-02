وزير النفط العراقي: نسعى للحصول على إعفاء من اتفاق “أوبك+”

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الاربعاء، عن وجود مساع لإعفاء العراق من اتفاق خفض الإنتاج “أوبك+” لمدة 3 أشهر.

وقال الوزير العراقي، في تصريح صحفي، “إن البلاد تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق “أوبك+” خلال الربع الأول من عام “2021، مشيرا إلى أنه “تمت مفاتحة جميع وزراء منظمة “أوبك” من المنتجين الكبار في ثلاثة اجتماعات متتالية”، مؤكداً “أن العراق سيلتزم بالخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وفيما يتعلق بإنشاء أنبوب تصدير الخام “بصرة ـ عقبة”، قال : “باشرت الوزارة بتسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء الأنبوب، الذي تقدر طاقته بمليون برميل، ومن المتوقع أن تتم في الربع الأول من العام المقبل، إحالة المشروع بشكل كامل ليتسنى بعدها المباشرة بتنفيذه”.

وأضاف، ” أن الأنبوب سيمتد لمسافة 1700 كيلو متر، وسيكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة وزارة النفط، أما في الجانب الأردني فسيكون على شكل استثمارات”.

وكانت دول مجموعة “أوبك+”، من بينها العراق، اتفقت في أبريل/ نيسان الماضي على خفض الإنتاج من مايو/ ايار الماضي وحتى نهاية أبريل/ نيسان 2022 لدعم أسواق النفط التي تواجه تراجعا في الطلب بسبب جائحة كورونا.