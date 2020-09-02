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وكالة سورية: دخول قافلة عسكرية أمريكية جديدة إلى سوريا من العراق

ذكرت وكالة “سانا” السورية، أن قافلة جديدة من الشاحنات والعربات العسكرية الأمريكية دخلت الأراضي السورية من العراق عبر معبر الوليد بأقصى ريف الحسكة الشرقي.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية محلية أن رتلا من 60 شاحنة ترافقها عربات عسكرية لحمايتها وجميعها تابعة للقوات الأمريكية دخل المنطقة بعد ظهر اليوم، تحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى القواعد الأمريكية غير الشرعية بريف الحسكة.

يأتي ذلك بعد أن أدخلت القوات الأمريكية الأحد الماضي رتل آليات من 7 ناقلات و4 سيارات شاحنة مبردة محملة بمواد وتعزيزات لوجستية قادمة من العراق عبر معبر الوليد إلى الأراضي السورية وتوجهت إلى القاعدة الأمريكية في مطار خراب الجير في ريف المالكية أقصى ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

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