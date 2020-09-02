482 ألف طالب وطالبة يجرون امتحانات الإعدادية

أعلنت وزارة التربية، امس الثلاثاء، انطلاق امتحانات المرحلة الإعدادية، بمشاركة أكثر من 482 ألف طالب وطالبة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى) إن اليوم الاول من الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي، شهد توجه نحو (482364) طالبًا وطالبة موزعين على مختلف محافظات البلاد . وبحسب الوزارة فإن هناك (137130) طالبًا للفرع الأدبي، و(235100) طالب للفرع العلمي/الأحيائي، وكذلك (110134) طالب علمي/ تطبيقي، ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، ممن شاركوا في الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية في اليوم الأول لها.

وشددت التربية، على اتخاذها إجراءات وقائية مشددة حفاظًا على سلامة الطلاب من وباء كورونا.