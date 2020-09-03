إحصائية: 310 آلاف إيزيدي ما زالوا نازحين و100 ألف آخرين هاجروا

أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس الاربعاء، عودة آلاف العوائل الإيزيدية النازحة إلى مناطق سكناها في قضاء سنجار.

وقال الجبوري، إن، هنالك الكثير من الإيزيديين لا يزالون في محافظة دهوك، لافتًا إلى أنه، تم عقد اجتماع خلال الأيام الماضية مع وفد رئيس الوزراء ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري ومستشاريه في سنجار، لتسهيل عودة النازحين الإيزيديين.

وأضاف أنه، تم الاتفاق على نقاط عدة، منها تخصيص ميزانية محددة، لغرض مساعدة العوائل في العودة وتقديم الخدمات لهم.

يشار إلى أن تنظيم داعش شن في الثالث من آب 2016، هجومًا على قضاء سنجار، وارتكب هناك عمليات ابادة جماعية واعتقل المئات من اهالي المنطقة، وتسبب في نزوح العديد منهم، كما لحقت أضرار كبيرة بالقرى وسكانها.

وفي سياق متصل، اعلن مكتب انقاذ المختطفين الإيزيديين في إقليم كردستان، أمس الاربعاء، إحصائيات بالارقام عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون على يد عناصر تنظيم داعش.

وقال المكتب في بيان إنه “وكنتائج لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين بتأريخ 03-08-2014، نوثق الجرائم والانتهاكات التي طالت الانسان الإيزيدي بالارقام:

ــ عدد النازحين نحو 310.000 نازح .

ــ عدد الضحايا في الايام الاولى من جريمة الابادة 1293 شهيدًا.

ــ عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنكال حتى الان 83 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية.

ــ عدد الايتام الذين افرزتهم الجريمة 2745 يتيمًا ويتيمة.

ــ عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش 68 مزارًا ومعبدًا.

ــ عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر تقريبًا بأكثر من (100.000).

ــ عدد المختطفين 6417 منهم : الإناث 3548 الذكور 2869.

ــ أعداد الناجيات والناجين من قبضة داعش الإرهابي كالآتي: المجموع: 3537 منهم النساء: 1201 الرجال: 339 الأطفال الإناث: 1043 الأطفال الذكور: 954 . ــ عدد الباقين: 2880 الإناث: 1304 الذكور: 1576.

وتابع، أن “هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة وهي لا تشمل الخسائر المادية في الاملاك والاراضي والثروة الحيوانية والزراعية والسيارات والمعامل وغيرها”.