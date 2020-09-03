إيفرتون ينتظر نتائج الفحوصات الطبية لإتمام صفقة خاميس

لم يبق أمام الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني سوى الخضوع للفحوصات الطبية، اليوم الأربعاء؛ لتأكيد انتقاله إلى نادي إيفرتون الإنجليزي واللعب تحت قيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وقالت قناة «سكاي سبورت» الإنجليزية إن الفريقين الإسباني والإنجليزي أنهيا، أمس الثلاثاء، مفاوضات انتقال النجم الكولومبي، وأصبح كل شيء جاهزا، عدا مسألة اجتياز الفحوصات الطبية.

وسيكون عقد خاميس مع إيفرتون لثلاث مواسم مقبلة تنتهي في 2023، ويأمل النادي أن يساهم النجم الجديد في قيادة الفريق، نحو تحقيق نتائج متقدمة خلال الموسم المقبل والوصول إلى المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

ويتواجد نجم ريال مدريد السابق في إنجلترا منذ الإثنين الماضي، حيث أنهى تفاصيل عقده والسكن الذي سيقطنه خلال فترة تواجده وكافة التفاصيل المتعلقة بالحياة التي سيعيشها في ليفربول.