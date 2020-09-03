اختطاف شيخ عشيرة في كري سبي (تل أبيض)

خطفت مجموعة مسلحة ملثمة، بعد منتصف ليل الخميس، أحد وجهاء عشيرة البوعساف، في كرى سبي(تل أبيض)، في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر محلية من المنطقة ، أن” مجموعة مسلحة ملثمة داهمت منزل حمود جاسم العياف، أحد وجهاء عشيرة البوعساف، في قرية منكلي في ريف كرى سبي، واقتادته إلى جهة مجهولة”.

وأشارت إلى أن “مقرات الميليشيات المسلحة في كرى سبي نفت وجوده لديها وسط استياء كبير بين أبناء المنطقة”.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الموالية للجيش التركي في شمال سوريا مزيدا من حوادث الفلتان الأمني، إلى جانب تفجيرات وعمليات قتل وخطف وابتزاز للمدنيين بغية دفع المال.