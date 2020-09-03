اعتقال مدير قناة NRT في السليمانية

اعتقلت ظهر اليوم الأربعاء قوة من شرطة السليمانية شوان عادل مدير فضائية NRT بعد مداهمتهم مبنى القناة.

وذكر بيان للقناة على لسان محاميها ان عادل اعتقل بناءً على ملفين اثنين، أحدهما دعوى مرفوعة من قبل شاناز ابراهيم احمد، شقيقة هيرو ابراهيم عقيلة رئيس الجمهورية الاسبق الراحل جلال الطالباني بتهمة التشهير، بعيد نشر القناة تقريرا يشير إلى شراكتها في مشروع سكني.

واوضح المحامي ان التهمة الاخرى الموجهة لمدير القناة تتعلق بحقوق نشر، رفعها احد المواطنين مدعيا انه يمتلك حقوق الفيديو وان القناة سرقته منه.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تؤكد مساندتها القانون والسلطة القضائية، الا انها تحذر من مؤامرة سياسية تحاك ضد فضائية NRT تهدف لإيقافها بشكل كلي، لا سيما بعد تعرض مكاتبها في دهوك واربيل ومناطق أخرى من اقليم كردستان الى الإغلاق من قبل السلطات، فضلا عن توجيه وزارة الثقافة في الاقليم كتابا الى المدعي العام تحرضه فيه على إقامة دعوى ضد القناة بداعي التحريض على التظاهرات والعنف.

وتطالب الجمعية السلطات القضائية بعدم الخضوع للضغوطات السياسية التي تمارسها حكومة الاقليم ضد الصحفيين، والانتصار للدستور وحرية التعبير والصحافة والاعلام والنشر المكفولة دستوريا.