البرلمان يعلن بدء فصله التشريعي

اعلن مجلس النواب، بدء فصله التشريعي الجديد اليوم. وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (المدى): “اعلن الامين العام لمجلس النواب عن انطلاق الفصل التشريعي الجديد ابتداء من (اليوم) الخميس، على ان يباشر المجلس اعماله يوم السبت القادم”.

واضاف البيان، أن “الأمين العام أكد على جميع الدوائر المعنية إجراء اللازم وتهيئة المستلزمات والتحضيرات اللازمة من اجل انعقاد الجلسات، واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والاستعداد لعقد الجلسات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة اذا تطلب الامر، بناءً على نسبة الإصابات بكورونا بين السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب”.