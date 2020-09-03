‹الحكمة›: ساعدنا بتسجيل أحزاب «انتفاضة تشرين» في المفوضية

أكد عضو تيار الحكمة بشير الدراجي، اليوم الخميس، أن التيار ساعد بعض أحزاب «انتفاضة تشرين» والتي تشكلت من صلب المظاهرات، بتسجيلها لدى مفوضية الانتخابات.

وأوضح الدراجي أن «تيار الحكمة على اعتباره تيار شبابي، فهو يدعم دخول كافة الأحزاب الشبابية، ويعد ذلك خطوة إيجابية لإصلاح وتقويم العملية السياسية ودفع عجبلتها إلى الأمام».

بشير الدراجي

مشدداً بأن «المعادلة السياسية وأحجام الأحزاب والكتل يجب أن تتغير، وهي سوف تتغير بكل تأكيد بعد انتفاضة تشرين ودخول هذا العدد الكبير من الشباب ضمن العمل السياسي، ويجب على جميع الأحزاب العمل على تمكين الشباب».