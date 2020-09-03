الخارجية البرلمانية: الانفتاح الخارجي مهم جداً للعراق.. لكن بهذا الشرط

أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، أهمية الانفتاح الخارجي للعراق على دول المنطقة والعالم، خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز، إن «الانفتاح الخارجي للعراق على دول المنطقة والعالم خلال المرحلة المقبلة مهم جداً، خصوصاً لما يواجهه العراق من تحديات وأزمات على مختلفة الأصعدة، وخصوصاً فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي والاستثماري».

عامر الفايز

وبين الفايز، أن «هذا الانفتاح يجب أن يكون وفق التوازن في العلاقات الدولية، وعدم ذهاب العراق في محور ضد محور آخر، فهناك يكون الانفتاح مضراً للعراق والعراقيين، وسيولد أزمات ومشاكل أكثر مما يمر به حالياً، ولهذا يجب التعامل بدقة وحذر في الملف الخارجي».