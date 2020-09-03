السيد رئيس الوزراء و السيد رئيس هيئة التقاعد

احمد كاظم

السيد رئيس الوزراء و السيد رئيس هيئة التقاعد يستلمان راتبهما و مخصصاتهما و منافع أخرى قبل بداية الشهر بينما المتقاعدون وهم كبار السن يطلب منهم رئيس هيئة التقاعد تبديل كي كارد بالماستر كارد.

في هذا الجو درجة الحرارة تصل 50 مع غياب الكهرباء و وباء كورونا يطلب رئيس هيئة التقاعد من كبار السن المرضى الذهاب الى مراكز ماستر كارد لتبديل بطاقة كي كارد.

السر وراء هذا النداء ان رئيس هيئة التقاعد سيقبض 10000 دينارا من كل متقاعد فقير اجرة تبديل البطاقة.

في الوقت الذي تطلب و زارة الصحة من المواطنين الابتعاد عن بعضهم البعض لتجنب كروونا يطلب رئيس هيئة التقاعد من كبار السن المرضى التجمهر لكي يموتوا بالوباء.

يارئيس الوزراء و يا رئيس هيئة التقاعد كفّوا عن الضغط على كبار السن المرضي في هذا الوقت العصيب.

هل سيستجيب رئيس الوزراء و هل سيستجيب رئيس هيئة التقاعد لنداء كبار السن المرضى؟

الجواب الله اعلم لان رواتبهما و مخصصاتهما و المنافع الأخرى ترسل لهم الى مكتبيهما.