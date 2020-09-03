العراق يسجل 4755 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 74 وفاة و4755 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تم فحص ( 23029) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1670483)”.

وأضافت الوزارة، أنها سجلت هذا اليوم (3552) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 514

بغداد / الكرخ 392

مدينة الطب 81

النجف 199

السليمانية 78

أربيل 228

دهوك 103

كربلاء 287

كركوك 109

ديالى 108

واسط 283

البصرة 253

ميسان 144

بابل 43

الديوانية 229

ذي قار 195

الأنبار 42

المثنى 184

نينوى 80

وأشارت إلى أنها سجلت لهذا اليوم 4755 حالة إصابة جديدة، كما يلي:

بغداد الرصافة 439

بغداد الكرخ 1115

مدينة الطب 109

النجف 181

السليمانية 138

أربيل 267

دهوك 204

كربلاء 150

كركوك 187

ديالى 69

واسط 333

البصرة 322

ميسان 174

بابل 113

الديوانية 188

ذي قار 226

الأنبار 17

المثنى 309

نينوى 82

صلاح الدين 132

وذكرت أنها سجلت 74 حالة وفاة بسبب الفيروس وكما يلي :

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 2

مدينة الطب 3

النجف 6

السليمانية 6

أربيل 9

دهوك 8

كربلاء 2

كركوك 2

ديالى 2

واسط 2

البصرة 8

ميسان 2

بابل 2

الديوانية 3

ذي قار 6

المثنى 2

نينوى 4

صلاح الدين 1

وأوضحت أن مجموع حالات الشفاء في العراق بلغ 187757 ( نسبة الشفاء 76 %)، ومجموع الإصابات بلغ 247039، والراقدين الكلي 52007، والراقدين في العناية المركزة 496، ومجموع الوفيات 7275.