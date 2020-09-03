العراق يسجل 4755 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 74 وفاة و4755 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان إنه “تم فحص ( 23029) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1670483)”.
وأضافت الوزارة، أنها سجلت هذا اليوم (3552) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 514
بغداد / الكرخ 392
مدينة الطب 81
النجف 199
السليمانية 78
أربيل 228
دهوك 103
كربلاء 287
كركوك 109
ديالى 108
واسط 283
البصرة 253
ميسان 144
بابل 43
الديوانية 229
ذي قار 195
الأنبار 42
المثنى 184
نينوى 80
وأشارت إلى أنها سجلت لهذا اليوم 4755 حالة إصابة جديدة، كما يلي:
بغداد الرصافة 439
بغداد الكرخ 1115
مدينة الطب 109
النجف 181
السليمانية 138
أربيل 267
دهوك 204
كربلاء 150
كركوك 187
ديالى 69
واسط 333
البصرة 322
ميسان 174
بابل 113
الديوانية 188
ذي قار 226
الأنبار 17
المثنى 309
نينوى 82
صلاح الدين 132
وذكرت أنها سجلت 74 حالة وفاة بسبب الفيروس وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 2
مدينة الطب 3
النجف 6
السليمانية 6
أربيل 9
دهوك 8
كربلاء 2
كركوك 2
ديالى 2
واسط 2
البصرة 8
ميسان 2
بابل 2
الديوانية 3
ذي قار 6
المثنى 2
نينوى 4
صلاح الدين 1
وأوضحت أن مجموع حالات الشفاء في العراق بلغ 187757 ( نسبة الشفاء 76 %)، ومجموع الإصابات بلغ 247039، والراقدين الكلي 52007، والراقدين في العناية المركزة 496، ومجموع الوفيات 7275.