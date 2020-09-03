النجيفي: تواجد PKK داخل العراق قد يحوله إلى سوريا وليبيا ثانية

حذر القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، اليوم الخميس، من تحويل العراق إلى سوريا وليبيا ثانية، فيما كشف سبب ذلك.

وقال النجيفي أن «تواجد حزب العمل الكوردستاني داخل الأراضي العراقية يفتح باب الصراع الدولي على الأراضي العراقية، وهذا أمر خطير، وربما قد يحول العراق إلى سوريا ثانية وليبيا ثانية».

أثيل النجيفي

وشدد أن «على حكومة مصطفى الكاظمي العمل بشكل جدي من أجل منع أي تواجد لحزب العمال الكوردستاني أو أي جماعة لها ارتباط وعلاقة مع هذا الحزب، حتى تحافظ على أمن واستقرار العراق، وكذلك سيادته، وعدم جعل الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات الدولية».