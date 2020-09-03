Posted on by

النجيفي: تواجد PKK داخل العراق قد يحوله إلى سوريا وليبيا ثانية

حذر القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، اليوم الخميس، من تحويل العراق إلى سوريا وليبيا ثانية، فيما كشف سبب ذلك.

وقال النجيفي  أن «تواجد حزب العمل الكوردستاني داخل الأراضي العراقية يفتح باب الصراع الدولي على الأراضي العراقية، وهذا أمر خطير، وربما قد يحول العراق إلى سوريا ثانية وليبيا ثانية».

أثيل النجيفي يمدح داعش، فماذا قال عنهم؟! - قناة العالم الاخبارية

أثيل النجيفي

وشدد أن «على حكومة مصطفى الكاظمي العمل بشكل جدي من أجل منع أي تواجد لحزب العمال الكوردستاني أو أي جماعة لها ارتباط وعلاقة مع هذا الحزب، حتى تحافظ على أمن واستقرار العراق، وكذلك سيادته، وعدم جعل الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات الدولية».

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close