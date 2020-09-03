بدر النيابية تدين تصريحات مستشار الكاظمي بشأن قرار اخراج القوات الاجنبية

دان النائب عن كتلة بدر النيابية مهدي الامرلي، الاربعاء، تصريحات مستشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن قرار اخراج القوات الاجنبية.

وقال الامرلي في بيان إن “ما صدر من مستشار رئيس الوزراء هشام داوود عن موضوع اخراج القوات الاجنبية من العراق ما هو الا استهانة واضحة بقرار مجلس النواب الذي صوت باغلبية على اخراج هذه القوات غير الشرعية من البلاد، واستخفاف بموقف القوى الوطنية التي تحملت مسؤوليتها التاريخية بقرار يراعي المصالح العليا للشعب العراقي ويستهدف بالدرجة الاساس استعادة هيبة الدولة والسيادة الكاملة ويحقق امنه واستقراره في الحاضر والمستقبل”.

واعرب عن “ادانته وبشدة ما صرح به هشام داوود كونه يمثل تجاوزا واضحا لصلاحياته وليست من اختصاصه”.

واوضح الامرلي، ان “الطعن بشرعية قرارات مجلس النواب يعني الطعن بشرعية الحكومة الحالية التي يسمى صاحب التصريح مستشارا لها”.

وكان مستشار رئيس الوزراء هشام داود، قال في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، إن قرار مجلس النواب المتعلّق بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، صدر خلال جلسة كان الحضور فيها “لا يمثل كل أطياف العراق حتى يأخذ بعده الوطني”، فيما أشار إلى أن مرجعية النجف “كان لها رأي بأن حاجة العراق للمساعدة الدولية ليست مجال خصام سياسي ومزايدات”.