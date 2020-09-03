برلماني ينتقد تصريحاً لمستشار الكاظمي: تعدِ سافر وغير مبرر

انتقد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون النيابية النائب سعد مايع الحلفي، الأربعاء، تصريحا ادلى به مستشار رئيس مجلس الوزراء هشام داوود، حول قرار مجلس النواب باخراج القوات الاجنبية من العراق، واصفا التصريح بـ”غير المبرر”.

وقال الحلفي في بيان إن “مجلس النواب من أهم المؤسسات الثلاث التي تدير دفة البلاد”، مبيناً أنه “قائم على أساس التصويت في عملية تشريع القوانين وإصدار القرارات الناتجة عنه”.

واضاف الحلفي ان “كل القرارات والتشريعات صدرت وفق مبدأ الأغلبية العددية التي تسير عليه برلمانات العالم كافة”، لافتاً إلى أنه “لا يحق لأحد التفوه بأي كلمة لا تستند على أسس منطقية”.

وعبر الحلفي عن استغرابه من تصريح المستشار، وقال انه “محاولة للتقليل من أهمية هذا القرار”، عاداً اياه “تعدياً سافراً وغير مبرر على السلطة التشريعية”.

وبحسب بيان الحلفي فأن “مستشار رئيس الوزراء قال في مؤتمر صحفي له يوم أمس : في اللحظة التي صدر بها قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الاجنبية من العراق، كان الحضور لا يمثل كل اطياف العراق حتى يأخذ البعد الوطني”.