بقيمة 700 مليون يورو.. ميسي يوافق على بنود عقده مع مانشستر سيتي

وافق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بنود العقد الشخصي مع مانشستر سيتي الإن;ليزي، وفقًا لآخر التقارير الصحفية الواردة.

ميسي بصدد الرحيل عن ناديه برشلونة الإسباني، وقد أخطر الإدارة بالفعل منذ أسبوع، وتغيب عن التدريبات.

ووفقًا لصحيفة “دايلي ريكورد سبورت” البريطانية، وافق ميسي على الشروط المالية لعقد مدته خمس سنوات مع مانشستر سيتي، بقيمة إجمالية 700 مليون يورو (623 مليون جنيه إسترليني).

الصفقة المذهلة ستجعل الأرجنتيني صاحب أعلى أجر في تاريخ الرياضة، حيث يعادل 14200 جنيه إسترليني في الساعة، و341000 جنيه إسترليني في اليوم و10.4 مليون جنيه إسترليني في الشهر.

ومن المقرر أن يقضي ميسي 3 مواسم مع السيتي، قبل أن ينضم إلى فريق نيويورك سيتي الأمريكي لمدة عامين، بموجب العقد.

وعُرض على ميسي أسهم في شركة “City football group”، التي تبلغ قيمتها 4.8 مليار دولار كجزء من مستحقاته المالية مقابل التوقيع مع الفريق الإنكليزي.

كان الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات على خلاف مع برشلونة منذ أن طلب الرحيل مجانًا، وقرر رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، أنه إذا لم يرغب ميسي في البقاء فسيكون من الأفضل إخراجه في أقرب وقت ممكن.

ويصر فيكتور فونت، المرشح لانتخابات رئاسة برشلونة، على أن الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو يجب أن يفي بوعده بالسماح للنجم الأرجنتيني بالمغادرة متى شاء.

ويملك ميسي عقدًا مع برشلونة حتى يونيو 2021، بشرط جزائي قيمته 700 مليون يورو.