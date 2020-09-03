تسجيل 3946 إصابة بكورونا مقابل 3732 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 3946 إصابة و78 حالة وفاة بفايروس كورونا في البلاد، بحسب بيان للوزارة تلقته (المدى).

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفايروس كما يلي: بغداد/ الرصافة 414، بغداد/ الكرخ 671، مدينة الطب 127، النجف 207، السليمانية 147، اربيل 164، دهوك 268، كربلاء 250، كركوك 128، ديالى 88، واسط 207، البصرة 157، ميسان 163، بابل 122، الديوانية 194، ذي قار 204، الأنبار 25، المثنى 174، نينوى 140، صلاح الدين 96.

أما حالات الشفاء فقد بلغت 3732 حالة.

وسجلت مستشفيات العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 78 حالة وفاة متوزعة كما يلي: بغداد / الرصافة 3، بغداد / الكرخ 5، النجف 4، السليمانية 12، أربيل 8، دهوك 7، كربلاء 5، كركوك 2، ديالى 1، واسط 3، البصرة 3، ميسان 1، بابل 1، الديوانية 9، ذي قار 8، المثنى 1، نينوى 5.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق إلى 242284 حالة منها شفاء 184205 ووفاة 7201.