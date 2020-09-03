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ثلاث جامعات عراقية بقائمة تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021

اعلنت وزارة التعليم العالي، الاربعاء، عن شمول ثلاث جامعات عراقية بقائمة تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021.

وقالت الوزارة في بيان ان “جامعات بغداد والبصرة والتكنولوجية حققت حضورا تنافسيا ضمن أفضل 1500 جامعة في العالم ضمن تصنيف التايمز البريطاني”.

واضافت ان “نتائج التصنيف لأفضل 1500 جامعة على مستوى العالم اظهرت جامعات التكنولوجية وبغداد والبصرة في التسلسل + 1001.

جدير بالذكر أن تصنيف (Times Higher Education World University Rankings) يعد من التصنيفات الرصينة لمعرفة الأداء العلمي للجامعات ويعتمد على معايير التدريس والبحث العلمي ونسبة الاقتباس والواردات الصناعية والسمعة الدولية.

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