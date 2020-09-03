حكومة كردستان تقرر جعل الفصل الأول من العام الدراسي الجديد إلكترونياً وتستثني مرحلة واحدة

قرر مجلس وزراء كردستان، اليوم الأربعاء، جعل الفصل الأول من العام الدراسي الجديد الكترونياً لجميع المراحل باستثناء مرحلة السادس الإعدادي.

وقال بيان لمجلس الوزراء في كردستان، انه عقد جلسته الخاصة بـ”رئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 2 أيلول (سبتمبر) 2020، لدراسة الخيارات المطروحة لبدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، في المراكز التعليمية لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي”.

واضاف البيان “وفي مستهل الاجتماع الذي عُقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وشارك فيه نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، قدم كل من وزير التربية آلان حمه سعيد ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو (ممثلاً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، تقريراً مفصلاً بشأن آليات ومقترحات بدء العام الدراسي الجديد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية”.

وتابع البيان “وبعد ذلك، عرض وزير الصحة سامان برزنجي تقريره الذي تضمن تقييماً عن الوضع الصحي العام في إقليم كوردستان وآخر المستجدات ذات الصلة”.

وزاد البيان “وبعد التباحث والمناقشة بشأن المقترحات كافة، ونظراً لاستمرار تفشي الجائحة في إقليم كوردستان، ومن أجل مواصلة المسيرة التربوية والتعليمية وحماية مصلحة الطلبة والتلاميذ في إقليم كوردستان، وبعد الأخذ بمقترحات جميع الوزارات المعنية، قرر مجلس الوزراء أن يكون الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 إلكترونياً (عدا المرحلة 12 من الدراسة الإعدادية). كما وجه الجهات المعنية، في إطار سلطاتها، بإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لإطلاق التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الدراسي الجديد”.

وشدد مجلس الوزراء وفقا للبيان “على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا الذي آخذ بالارتفاع، وأوعز ل‍وزارة الصحة بالتنسيق مع دائرة الإعلام والمعلومات في تنظيم التعليمات الصحية ومواصلة حملات التوعية للمواطنين”.

وتقرر خلال الاجتماع توجيه وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بـ”تأمين المتطلبات المالية لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي”.