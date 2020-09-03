مسابقة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ع موعدها

اليوم الثالث عشر من محرم الحرام ، يوم دفن جثث الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ع ، و أهل بيته ، و الشهداء من أصحابه ( عدا الرؤوس) .. التي حمات على الرماح ..

كان نص المسابقة كما يلي :

(( يسعدني جدا ًدعوتكم للإشتراك في :

مسابقة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام

من يعرف كم عاش الإمام الحسين من :

1- الأعوام أي كم عاما ً عاش من عمره الشريف ؟

2- و الأشهر الإضافية أي كم شهرا ً عاش مع الأعوام ؟

3- و الأيام كم يوما ً قضى من حياته الكريمة ؟

4- و الساعات … كم ساعة ، من ساعة مولده المبارك حتى يوم إستشهاده في 10 محرم الحرام ؟

فأني أقدم للفائز / الفائزة الذي يُجيب / تُجيب على الأسئلة الأربعة 4 مجتمعة ً جائزة ًمادية محترمة ، حسب إمكانيتي ، على أن يرسل لي عنوانه ، و إسمه الكريم في صفحتي في فيس بوك : الحكيم صاحب ، ولا مانع أن يكون على الخاص ..كما هو مدون في هويته/ هويتها الشخصية ، و باللغة العربية و الإنكليزية لطفا ً ، و إذا زاد عدد المُشاركين / المُشاركات على أكثر من واحد ٍ / واحدة ٍ ، فسوف تجري القرعـــــــــــــــــــــــة بينهم ، حسب الأصول ، كما جرت القرعة في مسابقة يوم الغديـــــــــــــــــــــــــــــــر العظيم …

، و يحق للفائز ، أو الفائزة طلب عدم الإعلان عن الإسم الكريم ، و التزم بذلك …

تنتهي المسابقة يوم دفن أجساد الشهداء العِظام في كربلاء المقدسة ، أي يوم الثالث عشر 13 من شهر محرم الحرام ، مع التقدير و الإحترام.

يمكن للجميع عمل مشاركة و نشر هذه المسابقة في صفحاتهم أو في المجاميع ( الكروبات) تعميما ً للفائدة ، و نشر فضائل هذا الشهيد العظيم …

هذا غير جائزته / جائزتها من الشهيد العظيم الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ع …. فهي بالتاكيد أكبر ُ و أثمن ، مع التحيات و التقدير. )).

و قد تلقيت مئات الأجوبة من الإخوة و الأخوات داخل العراق و خارجه ، هنا و على الخاص ، و على الإيميل ..

و كانت الأجوبة شتى

فمنها الصحيحة و لكنها ناقصة …

و منها غير الصحيحة

و منها غير ذلك …

أنا أعترف أن المسابقة صعبة ، و لكن التجاوب كان كبيرا ً جدا ً ، و هذا هو الهدف أن يشترك الجميع في البحث و التنقيب لنعيش معا ً قضية الإمام الحسين ع

و كما ترون أن الجواب الصحيح هو في المُلصق المرفق …

و اترأيت ُ أن اعطي قيمة الجائزة إلى السيدة ( شموخي زيني) إحدى المشارِكات ، لحاجة إبتنها للعلاج ، و سوف أقدمها إلى جمعية الإحسان الخيرية لإيصالها لها… مع التقدير و الإحترام.

و من يعترض/ تعترض على نتيجة المسابقة يمكنه / يمكنها الكتابة لي فلعلي نسيت ُ أو أخطات ُ ، او سهوت ُ ـ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)سورة البقرة.

#الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

1442 محرم الحرام

2020 آب