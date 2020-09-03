معبر سيمالكا يحدد 6 أيلول موعداً اخيراً لعبور حاملي الاقامات الى إقليم كوردستان

أعلنت إدارة معبر بيشخابور (معبر سيمالكا) الحدودي من جهة غربي كوردستان(كوردستان سوريا) اليوم الأربعاء ، انه تم تحديد يوم 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، كآخر يوم لعبور حاملي الإقامة العراقية إلى إقليم كوردستان.

وقالت الإدارة في تعميم إنه ” بالتنسيق مع إدارة معبر بيشخابور في إقليم كوردستان تم تحديد يوم الأحد المقبل 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، كآخر يوم لعبور حاملي الإقامة العراقية إلى الإقليم”.

وأضافت “على المسافرين الذين تم تحديد يوم الاثنين لعبورهم، القدوم إلى المعبر يوم الأحد، كونه آخر يوم للعبور حتى إشعار آخر”.