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اعتقال شخصين بعد انفجار عبوة استهدفت رتلاً لدعم التحالف الدولي في ذي قار

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن اعتقال شخصين بعد انفجار عبوة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي في ذي قار.

وقالت الخلية في بيان إن “عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي، على الطريق السريع في محافظة ذي قار، دون خسائر تذكر”.

وأضاف البيان أن “القوات الأمنية المرافقة لهذا الرتل رصدت حركة تثير الشك لإحدى العجلات التي كان يستقلها اثنين من المشتبه بهم، حيث عملت القوة على ملاحقتهما والقبض عليهما، ومازال التحقيق جاري معهما”.

وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بانفجار عبوة استهدفت شاحنة تابعة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار.

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