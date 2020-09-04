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التربية: هناك جهوداً حثيثة لبدء العام الدراسي الجديد

اكدت وزارة التربية، الخميس، ان هناك جهوداً حثيثة لبدء العام الدراسي الجديد بآلية تضمن سلامة الطلبة، فيما اشارت الى ان توصيات العام الدراسي الجديد تنتظر التصويت.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن “اللجنة المشكلة للنظر بآلية العام الدراسي الجديد رفعت توصياتها الى الوزير لغرض المصادقة عليها”، لافتا الى ان “الوزير حتى الآن لم يصادق على هذه التوصيات”.

واضاف، انه “في حال المصادقة عليها سيتم رفعها الى الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء لغرض التصويت عليها”، مؤكدا ان “الوزارة تسعى الى استمرار العملية التربوية ،إذ ان هناك جهوداً حثيثة للوصول الى حلول ناجعة من شأنها وجود عام دراسي جديد”.

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