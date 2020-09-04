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الزراعة تعلن تسويق أكثر ٤٤ مليون بيضة في بغداد خلال آب الماضي

اعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن تسويق أكثر ٤٤ مليون بيضة في بغداد خلال شهر آب الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تم تسويق أكثر ٤٤ مليون بيضة ومئات الأطنان من الاسماك والدجاج في بغداد”.

وأضاف البيان أن “هذا التسويق تم خلال شهر آب الماضي”.

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