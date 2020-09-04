الكاظمي: الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الحكومة ورثت تركة ثقيلة من “السلاح المنفلت” و”النزاعات العشائرية”، فيما أكد أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة.

وقال بيان لمكتب الكاظمي، إن “القائد العام للقوات المسلحة اجرى، اليوم، زيارة الى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، وعقد حال وصوله اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية، واستمع الى عرض مفصّل عن الأوضاع الأمنية في عموم مناطق البلاد والقدرات العسكرية المتاحة لحماية الحدود، وأصدر مجموعة من التوجيهات”.

وأشاد الكاظمي بحسب البيان بـ”الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، في درء خطر الإرهاب، وتوفير الاستقرار في البلاد”، مؤكداً أنه “يراهن على القوات الأمنية البطلة في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة وتجعله يشعر بالاطمئنان”.

وشدد الكاظمي وفقا للبيان على “أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة، لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في العراق، والتي تتطلب عملا غير تقليدي لمجابهتها، بضمنه تفعيل العمل الاستخباري”.

وأكد الكاظمي أن “الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد”، موجهاً قادة الأجهزة الأمنية بـ”متابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد”.