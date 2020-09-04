الكاظمي يكلف مكافحة الإرهاب بتنفيذ قرارات خاصة بمكافحة الفساد

كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قوات مكافحة الإرهاب (تابعة للجيش) بتنفيذ القرارات الصادرة في قضايا الفساد.

وأعلن الكاظمي قبل أيام تشكيل لجنة تتعلق بمتابعة “قضايا الفساد الكبرى”.

ووفق أمر ديواني أعلن ، اليوم الجمعة ، ” كلف رئيس الوزراء العراقي قبل أسبوع قوات جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعقلة بقضايا الفساد”.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تكليف قوات تابعة للجيش بتولي هذه المهمة المنوط بها قوات الأمن في العراق.

كما تقرر أيضا “تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق أحمد طه هاشم، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة “.

وقوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، تسلحت وتدربت على يد عناصر من الجيش الأمريكي ، لمكافحة مسلحي تنظيم داعش في البلاد.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين أول 2019.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.