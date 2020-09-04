النزاهة تضبط أدوية بشرية منتهية الصلاحية بأربعة مذاخر في البصرة

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن قيامها بتنفيذ ثلاث عمليات ضبطٍ في البصرة، مبينة أن العمليَّات أسفرت عن ضبط أدوية بشرية منتهية الصلاحية وحاوياتٍ مُعدَّةٍ للتهريب.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليات الضبط، أشارت إلى أن “ملاكات مديرية تحقيق البصرة، تمكنت بعد التحري وجمع المعلومات، من ضبط أدوية طبية للعلاج البشري منتهية الصلاحية في عددٍ من المذاخر في البصرة”، لافتة إلى “ضبط (20,981) علبة دواء مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية في (4) مذاخر في مركز المحافظة، بعضها لا يحتوي شهادة فحص وتسجيل”.

وأضافت ان “ملاكات المديرية التي انتقلت إلى ميناء أم قصر الشمالي، قامت خلال عمليتين منفصلتين بضبط (8) حاوياتٍ بداخلها (30) عجلة مختلفة الأنواع دون الموديل وممنوع دخولها للبلاد معدة للتهريب”، موضحة أن “العجلات كانت مخبأة خلف بضاعة تضمُّ ملابس مختلفة الأنواع”.

وتابعت الدائرة إنه “تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمضبوطات في العمليات التي نُفِّذَت بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.