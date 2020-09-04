النزاهة تعلن ضبط تلاعب في سجلات أساس بأحد مراكز الشرطة بكربلاء

اعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط تلاعب في سجلات أساس بأحد مراكز الشرطة في محافظة كربلاء.

وقالت الهيئة ببيان تم “ضبط قضايا غير مُسجَّلة في سجلات الأساس بأحد مراكز الشرطة وسط محافظة كربلاء، وقضايا أخرى تمَّ التلاعب بأرقامها”.

واضحت، أن “دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن عملية الضبط التي نُفِّذَت من قبل ملاكات مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة الذي انتقل إلى أحد مراكز الشرطة في المحافظة لغرض التفتيش والتدقيق والتحقيق في موضوع تأخير تمشية القضايا، أشارت إلى أن العملية أسفرت عن ضبط عددٍ كبيرٍ من القضايا غير مُسجَّلة في سجلات أساس المركز أو الحاسبة، إضافة إلى الكشف عن قضايا أخرى مُثبَّتٍ فيها رقم أساس ليس له وجود في السجلات والحاسبة، فضلاً عن عددٍ كبيرٍ من أرقام أساس القضايا المُثـبَّتة في حاسبة المركز وسجلات الأساس، لكن لا وجود لها في أرض الواقع”.

وأضافت إن “مجموع القضايا الجزائية قيد التحقيق التي فيها إشكال في أرقام الأساس بلغ (167) قضية جزائية، فضلاً عن وجود قضايا تعود لعام 2018، بالرغم من أن المواقف الخاصَّة بالمركز تُبيِّنُ أن نسبة إنجاز التحقيق لعام 2018 بلغت 100%”.

وتابعت أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمَّت؛ بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كربلاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.