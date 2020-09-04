انقرة .. اجتماع رئيس اقليم كوردستان مع وزير الخارجية التركي

اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له ، اليوم الجمعة ، في العاصمة التركية انقرة مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو.

وكان بارزاني ، قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم ، الى انقرة ، في زيارة رسمية ، لم يعلن عنها مسبقاً.

ويرافق بارزاني في هذه الزيارة ، وفد يضم كل من كريم شنكالي مسؤول مكتب رئيس إقليم كوردستان ، ومسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزةيي ، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي هريري ، ومستشار رئيس الإقليم فلاح مصطفى.

ولقاء جاويش اوغلو أولى محطات زيارة رئيس إقليم كوردستان ، فيما سيلتقي بعد ظهر اليوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وستتناول لقاءات نيجيرفان بارزاني مع المسؤولين الاتراك العلاقات الثنائية وملفات ذات اهتمام مشترك.

وتأتي زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى انقرة بعد يومين من زيارة له الى العاصمة العراقية بغداد ، في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث اجتمع بكل من رئيسي الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، والجمهورية برهم صالح ، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي اجرى زيارة خاطفة للعراق ، كما التقى بقادة أحزاب عراقيين.