تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى سرى كانيه (رأس العين)

ذكرت مصادر محلية ، اليوم الجمعة، أن القوات التركية دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى سرى كانيه (رأس العين) في غربي كوردستان(كوردستان سوريا) وذلك في إطار دعم ومساندة ميليشاتها وتعزيز قواعدها في المنطقة.

وقالت تلك المصادر :” دخلت قافلة عسكرية تركية جديدة إلى سرى كانيه عبر معبر المدينة، وتوجهت نحو قواعدها في المنطقة تضم مدرعات وشاحنات محملة بذخيرة عسكرية وجرافات “.

وأضافت أن “خطوط التماس بين قوات سوريا الديمقراطية(قسد) والنظام السوري من جهة والجيش التركي وميليشاته تشهد حالة هدوء يشوبه الحذر”.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الموالية للجيش التركي في شمال سوريا مزيدا من حوادث الفلتان الأمني، إلى جانب تفجيرات وعمليات قتل وخطف وابتزاز للمدنيين بغية دفع المال .+