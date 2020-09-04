تقارير: عليا شوكت حبيبة براد بيت العربية حامل بطفلهما الأول

كشفت تقارير أمريكية خبر حمل عليا شوكت Alia Shawkat حبيبة النجم الأمريكي Brad Pitt صاحبة الأصول العربية والتي تصغره بحوالي 25 عاماً.

وبحسب تقرير لصحيفة Life & Style الأمريكية التي رصدت الفنانة والعارضة الأمريكية صاحبة الأصول العراقية مؤخراً ببطن بارز، فإن الأخيرة حامل من حبيبها براد بيت.

وأبرزت المجلة على غلاف عددها الأخير صورة عليا شوكت بفستان يبرز بطنها، زاعمة أن الشابة الأمريكية التي تصغر حبيبها بنحو 25 عاماً حامل منه في طفلهما الأول، علماً بأن لديه 6 أبناء آخرين من طليقته أنجلينا جولي، ثلاثة منهم بالتبني.