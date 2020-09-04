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خلال اربع ساعات.. الكشف عن تفاصيل جريمة قتل في بغداد

اعلنت مكافحة إجرام بغداد، الخميس، عن تفاصيل جريمة قتل في العاصمة.

وقالت في بيان انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتحقيق الامن المجتمعي والمتابعة المستمرة من خلال وكيل شؤون الشرطة، وبعد ان استخبرت مفارز مكافحة اجرام بغداد ضمن مكتب مكافحة اجرام المدائن بوقوع جريمة قتل لشاب طعنا بآلة حادة، تم على الفور استحصال الموافقات القضائية والتحرك باتجاه محل الحادث حسب أمر وتوجيه مدير مكافحة اجرام بغداد وباشرت القوة بالتحري وجمع المعلومات التي اوصلت الى المتهمين الاربعة الذين تم تحديد مكان تواجدهم والقبض عليهم بوقت قياسي جدا وخلال ٤ ساعات فقط على وقوع الحادث”.

واضافت ان “المتهمين اعترفوا بارتكاب جريمة القتل من خلال طعن المجنى عليه بآلة حادة (سكين) في منطقة الرقبة فارق على اثرها الحياة”، مشيرة الى انه “تم ضبط سلاح الجريمة بمحضر اصولي وتدوين اقوالهم بالاعتراف قضائيا وفق احكام المادة ١/٤٠٦/أ تمهيدا لاحالتهم الى القضاء لينالو جزائهم العادل”.

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