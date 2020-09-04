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رسميا – ليستر سيتي يضم ظهير أيمن أتالانتا

أتم نادي ليستر سيتي ضم تيموثي كاستانيي ظهير أيمن أتالانتا الإيطالي.

وأعلن ليستر سيتي ضم الظهير الأيمن البلجيكي مقابل 21.5 مليون استرليني، وبعقد لمدة 5 مواسم مقبلة.

وتعد الصفقة هي الأولى لليستر سيتي خلال الصيف الجاري، وبعد بيع بن شيلويل الظهير الأيسر إلى تشيلسي.

كاستانيي يُجيد اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع، بجانبه لعبه كظهير أيسر وجناح أحيانا.

صاحب الـ24 عاما انضم لأتالانتا موسم 2017/2018 قادما من فريق جينك البلجيكي.

كاستانيي شارك الموسم الماضي في 35 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك كاستانيي 7 مباريات دولية رفقة منتخب بلجيكا. سجل فيهم هدفين دوليين.

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